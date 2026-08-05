На Дону до 2028 года реализуют шесть дорожных проектов на 8 млрд рублей

До конца 2028 года в Ростовской области намерены реализовать шесть дорожных проектов общей стоимостью 8,6 млрд руб. Из них 6,9 млрд руб. приходится на областной бюджет, 1,5 млрд руб. — на федеральный. Прочие затраты составляют 168,1 млн руб. Соответствующая информация содержится в комплексном плане развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры региона до 2036 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».