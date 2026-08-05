Калининградцев предупредили о затруднении движения на улице Карла Маркса из-за ремонта дороги. Специалисты залатают ямы на проезжей части. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.
«На Карла Маркса дорожные рабочие нанесли разметку вокруг ям. Это значит, что в ближайшие дни начнут вырезать карты и латать их. Поэтому движение окажется на время затруднено», — говорится в сообщении.
Власти Калининграда планируют капитально отремонтировать улицу Карла Маркса уже несколько лет. На проезжей части образовались выбоины и неровности. В прошлые годы там регулярно проводили ямочный ремонт.
В 2025 году в специалисты привели в порядок участок Карла Маркса от Леонова до Красной. Работы выполнило ЗАО «ДСП» за 35 миллионов рублей.