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Калининградцев предупредили о затруднении движения на улице Карла Маркса из-за ремонта дороги

Специалисты залатают ямы на проезжей части.

Калининградцев предупредили о затруднении движения на улице Карла Маркса из-за ремонта дороги. Специалисты залатают ямы на проезжей части. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

«На Карла Маркса дорожные рабочие нанесли разметку вокруг ям. Это значит, что в ближайшие дни начнут вырезать карты и латать их. Поэтому движение окажется на время затруднено», — говорится в сообщении.

Власти Калининграда планируют капитально отремонтировать улицу Карла Маркса уже несколько лет. На проезжей части образовались выбоины и неровности. В прошлые годы там регулярно проводили ямочный ремонт.

В 2025 году в специалисты привели в порядок участок Карла Маркса от Леонова до Красной. Работы выполнило ЗАО «ДСП» за 35 миллионов рублей.

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