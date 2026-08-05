Без пластиковых окон и стекла: в Черняховске придумали, как сделать красивее одну из центральных улиц

«При должной поддержке муниципальных и региональных властей и инициативе активистов можно будет говорить о продолжении работы с концепциями, — отметил Шереметьев. — И я сейчас имею в виду доработку и адаптацию самих идей, формирование проектно-сметной документации и поиск вариантов финансирования. Мы со студентами предложили базис, от которого можно отталкиваться в полноценной работе, и мы открыты к диалогу и дальнейшему сотрудничеству. Я надеюсь, что у нас получится всю эту историю качественно продвинуть».