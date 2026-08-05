Без пластиковых окон и стекла: в Черняховске придумали, как сделать красивее одну из центральных улиц

В Черняховске придумали, как вернуть достойный облик историческим домам на улице Карла Маркса. Концепцию предложили студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Подробности «Клопс» рассказал руководитель их практики, архитектор Пётр Шереметьев.
Студенты подготовили два варианта возможного капремонта фасадов, чтобы улучшить вид улицы Карла Маркса. Первый проект касается дома № 9, второй — № 16. Работы велись по запросу главы Черняховского округа Виктора Вобликова.
Дом № 9 — пятиэтажное здание, украшенное деревянными резными карнизами. Сейчас его штукатурка и декор частично утрачены, большая часть окон заменена на пластиковые. Зато сохранились оригинальные двери со стороны улицы Карла Маркса, оконные переплёты и даже надпись на немецком языке. По заключению авторов проекта, дом в целом сохранил первоначальный исторический облик, но балконы и декор необходимо восстановить.
Студентки Ника Ли-Хун-Зо, Дарья Еремеева и Устина Леонтьева разработали две идеи того, как можно обновить это здание.
Четырёхэтажный дом № ⅙ тоже непростой: он украшен резными карнизами и штукатурными тягами. Фронтон перестраивали — предположительно, в послевоенное время. Большая часть окон пластиковые, но кое-где на первом этаже сохранились оригинальные переплёты. Металлические ограждения балконов также остались нетронутыми.
Разрабатывая проект, студенты опирались на архивное фото здания 1935−1941 годов. Концепция ремонта предполагает восстановление утраченного декора и возвращение фронтону исторической формы.
Руководитель практики Пётр Шереметьев подчеркнул, что эти две концепции могут лечь в основу реальных проектов капремонта. Решения студентов презентуют главе округа, а также направят в региональный Фонд капитального ремонта.
«При должной поддержке муниципальных и региональных властей и инициативе активистов можно будет говорить о продолжении работы с концепциями, — отметил Шереметьев. — И я сейчас имею в виду доработку и адаптацию самих идей, формирование проектно-сметной документации и поиск вариантов финансирования. Мы со студентами предложили базис, от которого можно отталкиваться в полноценной работе, и мы открыты к диалогу и дальнейшему сотрудничеству. Я надеюсь, что у нас получится всю эту историю качественно продвинуть».
Архитектор добавил, что студенты проходят практику в Черняховске уже более 15 лет. «Я сам как архитектор вырос благодаря этим практикам. Благодаря им получилось не только создать несколько пространств, но и обратить внимание на множество важных тем, объектов и территорий. Главное — проявление и поддержка инициатив», — подчеркнул он.
В Черняховске отремонтируют фасад дома, построенного в год рождения Маяковского.