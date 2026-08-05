Пермский политех зачислил на бюджет 180 участников СВО и их детей

Пермский национальный исследовательский политехнический университет по отдельной квоте для участников боевых действий и их детей зачислил 180 человек, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Приказы о зачислении на бюджет опубликованы 3 августа. В списке 629 абитуриентов — победители олимпиад, целевики и льготники. Шестеро победителей и призёров перечневых олимпиад поступили без вступительных испытаний на «Горное дело», «Техносферную безопасность», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Лингвистику», «Информатику и вычислительную технику» и «Нефтегазовую технику и технологии».86 человек зачислены из числа детей-сирот и лиц с особенными образовательными потребностями. По отдельной квоте для участников СВО и их детей приняты 180 абитуриентов. В 2025 году таких было 134. Рост составил почти 35%.
Более 350 студентов поступили по целевым направлениям. Большинство из них после выпуска пополнят штат ведущих предприятий региона — «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-СТАР», Пермский пороховой завод и «Россети Урал».
Приказы о зачислении опубликуют 7 августа. Приём на платные места бакалавриата и специалитета продлится до 12 августа, договоры заключают до 25 августа. Приказы о зачислении на коммерческие места появятся 27 августа.