Пермский политех зачислил на бюджет 180 участников СВО и их детей

Приказы о зачислении на бюджет опубликованы 3 августа. В списке 629 абитуриентов — победители олимпиад, целевики и льготники. Шестеро победителей и призёров перечневых олимпиад поступили без вступительных испытаний на «Горное дело», «Техносферную безопасность», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Лингвистику», «Информатику и вычислительную технику» и «Нефтегазовую технику и технологии».86 человек зачислены из числа детей-сирот и лиц с особенными образовательными потребностями. По отдельной квоте для участников СВО и их детей приняты 180 абитуриентов. В 2025 году таких было 134. Рост составил почти 35%.