В число победителей конкурса «Большая перемена» вошли 7 школьников из Крыма

Семь школьников из Крыма стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» в 2026 году. Состязания организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования, науки и молодежи республики.
В заключительном этапе конкурса приняли участие более 800 человек — ученики 5−7 классов из разных регионов России и старшеклассники из других стран. В этом году Крым в финале представили 13 школьников среднего звена.
Семь крымских школьников Алёна Масловец, Иван Пашук, Анна Ракша, Василина Слесаренко, Елизавета Стеценко, Назар Строков и Марина Трегубова стали победителями финального этапа конкурса. Они будут приглашены в «Путешествие мечты» по России. Педагоги-наставники победителей получили по 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу от партнеров проекта.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.