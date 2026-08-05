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В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. В Крыму до 30 литров увеличен лимит продажи дизельного топлива в одни руки на заправках сети «Атан». Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время в сети АЗС “Атан” дизельное топливо реализуется по цене 119 рублей за литр с ограничением отпуска до 30 литров в одни руки», — написал он в МАКС.

По словам Гоцанюка, правительство Крыма совместно с федеральным центром, профильными ведомствами и участниками топливного рынка продолжает работать над стабилизацией ситуации в энергетическом секторе.

«По мере формирования необходимых резервов предусмотрено поэтапное увеличение лимитов на отпуск топлива с одновременным снижением его стоимости. В настоящее время ведется восстановление логистических цепочек, согласовываются дополнительные объемы поставок, наращиваются темпы доставки топлива», — добавил он.

Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.

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