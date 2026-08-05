В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров

«В настоящее время в сети АЗС “Атан” дизельное топливо реализуется по цене 119 рублей за литр с ограничением отпуска до 30 литров в одни руки», — написал он в МАКС.
По словам Гоцанюка, правительство Крыма совместно с федеральным центром, профильными ведомствами и участниками топливного рынка продолжает работать над стабилизацией ситуации в энергетическом секторе.
«По мере формирования необходимых резервов предусмотрено поэтапное увеличение лимитов на отпуск топлива с одновременным снижением его стоимости. В настоящее время ведется восстановление логистических цепочек, согласовываются дополнительные объемы поставок, наращиваются темпы доставки топлива», — добавил он.
Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.