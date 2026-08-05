В Бурятии обновят 2 дороги на территории села Горячинск

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идут на двух автодорогах в селе Горячинск на территории Бурятии. Об этом сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.
Реконструкция затронула улицы Октябрьскую и Гагарина. На Октябрьской уже завершена укладка нижнего слоя асфальта на участке от магазина «Барис» до озера Байкал. На остальном протяжении улицы основание полностью подготовлено под асфальтирование.
Параллельно дорожники активно монтируют бордюрный камень и обустраивают тротуары. Общая протяженность ремонтируемого участка — 2,8 км. В дальнейшем подрядчик приступит к фрезерованию старого покрытия на улице Гагарина.
«Объект обеспечен рабочей силой и техникой. Проект комплексный: помимо нового покрытия, здесь появятся тротуары, остановочные пункты, а у берега Байкала — парковочная площадка, чтобы масла и другие примеси от автомобилей не попадали в грунт. В центре села организуем разворотную площадку для автобусов», — поделился начальник отдела капитального строительства «Бурятрегионавтодора» Валерий Кузнецов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.