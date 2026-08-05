В Бурятии обновят 2 дороги на территории села Горячинск

«Объект обеспечен рабочей силой и техникой. Проект комплексный: помимо нового покрытия, здесь появятся тротуары, остановочные пункты, а у берега Байкала — парковочная площадка, чтобы масла и другие примеси от автомобилей не попадали в грунт. В центре села организуем разворотную площадку для автобусов», — поделился начальник отдела капитального строительства «Бурятрегионавтодора» Валерий Кузнецов.