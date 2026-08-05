Названа дата большой премьеры Apple в сентябре. 5 главных новинок

Всего один месяц остался до следующей большой премьеры Apple, в рамках которой американский техгигант представит флагманские смартфоны нового поколения, первую в своей истории «раскладушку», а также обновленные носимые гаджеты. Собрали все самое главное о предстоящем мероприятии.
Возможную дату традиционной осенней премьеры Apple назвали в Bloomberg. По данным агентства, на данный момент компания проводит среди сотрудников своих розничных магазинов в США лотерею, победители которой смогут поучаствовать в масштабном мероприятии в Калифорнии. Там они займутся встречей и регистрацией гостей, поддержкой служб безопасности, а также прочими организационными вопросами.
Во внутренней служебной записке указано, что премьера в Купертино пройдет в первой половине сентября. Apple обычно проводит показ новых iPhone во вторую неделю первого месяца осени. В Bloomberg утверждают, что наиболее вероятной датой дебюта смартфонов представляется 9 сентября, которое в этом году приходится на среду. Это обусловлено тем, что в понедельник, 7 сентября, в США будет общенациональный выходной — День труда (Labor Day), в связи с чем Apple, скорее всего, традиционно предоставит своим сотрудникам лишние сутки, чтобы они после нерабочего дня успели добраться до штаб-квартиры и получить необходимые инструкции.
iPhone 18 Pro.
Предполагаемый дизайн смартфонов из линейки iPhone 18 Pro.
(Фото: Macworld).
Как ожидается, новый флагман Apple внешне будет мало отличаться от нынешнего iPhone 17 Pro, но при этом получит уменьшенный фирменный вырез Dynamic Island. Одним из главных технических изменений станет появление камеры с переменной диафрагмой — пользователь сможет самостоятельно варьировать размер отверстия, пропускающего световой поток через объектив к сенсору. Это, в свою очередь, позволит камере лучше адаптироваться к различным условиям освещения и обеспечит улучшенное размытие фона.
За быстродействие будет отвечать чип A20 Pro, изготовленный по передовому 2-нм техпроцессу. Более мощный и энергоэффективный процессор повысит производительность и увеличит время автономной работы. Кроме того, смартфон получит усовершенствованный OLED-дисплей с технологией LTPO+ с более точным контролем свечения панели. Среди других значимых изменений: новый модем C2, сетевой чип N2 и новый «темно-вишневый» оттенок в палитре доступных цветов корпуса.
iPhone 18 Pro Max.
Max-версия будет отличаться от стандартного iPhone 18 Pro увеличенным экраном. Кроме того, многочисленные слухи указывают на то, что корпус получится толще по сравнению с предшественником в связи с применением более емкого аккумулятора.
И iPhone 18 Pro, и iPhone 18 Pro Max могут стоить на $100−200 дороже моделей прошлого поколения в связи с подорожанием компонентов во всем мире. Ранее американский техгигант поднял стоимость Mac и iPad, пересмотр цен на смартфоны случится как раз после сентябрьского обновления.
Первый раскладной iPhone Fold/Ultra.
В сентябре также состоится показ первого в истории Apple гаджета с гибким дисплеем, который на данный момент известен под названиями iPhone Fold и iPhone Ultra. Смартфон корпусом толщиной всего 4,5 мм в раскрытом состоянии получит внешний 5,5-дюймовый дисплей и основную раскладную панель диагональю 7,8 дюйма. Соотношение сторон будет близким к 4:3, как у планшетов, поэтому устройство в разложенном виде будет напоминать iPad mini.
Новинка получит титановый корпус, шарнирный механизм с применением элементов из жидкого металла, две основные камеры и расширенный набор функций на базе искусственного интеллекта. Стоимость первой раскладушки Apple составит около $2000−2500, что сделает ее самым дорогим iPhone. При этом аналитики прогнозируют большой успех iPhone Fold/Ultra, благодаря которому Apple сможет занять значительную долю рынка раскладных смартфонов.
Apple Watch Series 12.
Американцы в нынешнем году обновят Apple Watch, однако, судя по всему, модернизация окажется совсем незначительной. Изменений в дизайне не ожидается, но устройство может получить более быстрый чип серии S, а также улучшения некоторых функций для занятий спортом и мониторинга здоровья. Наконец, «умные» часы могут оснастить батареей повышенной емкости для увеличения времени работы без подзарядки.
Apple Watch Ultra 4.
Флагманские смарт-часы Apple тоже получат новый более мощный чипсет и расширенный набор функций. Плюс ко всему сообщалось о более тонком корпусе и усовершенствованном наборе датчиков, однако данные о подобных изменениях остаются на уровне слухов.
«Умные» устройства для дома и другие возможные премьеры.
Также до конца года Apple должна представить целый ряд устройств для «умного дома». Для их премьеры американцы могут организовать отдельное мероприятие в октябре или ноябре, однако не исключено, что некоторые новинки дебютируют в первом месяце осени. К примеру, в Купертино ведут разработку домашнего центра управления с 7-дюймовым дисплеем. Его можно будет использовать для контроля других устройств объединенной домашней экосистемы, для просмотра фото и роликов, для видеозвонков, а также для ознакомления с различной информацией из интернета. Кроме того, будет предусмотрена полная интеграция с обновленной Siri на базе искусственного интеллекта и возможность запуска различных фирменных приложений Apple.
В числе других возможных новинок конца 2026 года — iPad mini с OLED-экраном, обновленный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6, iMac с чипом M6, флагманский MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном, новый Mac mini и новый Mac Studio. При этом маловероятно, что эти устройства дебютируют уже в сентябре.