Названа дата большой премьеры Apple в сентябре. 5 главных новинок

Также до конца года Apple должна представить целый ряд устройств для «умного дома». Для их премьеры американцы могут организовать отдельное мероприятие в октябре или ноябре, однако не исключено, что некоторые новинки дебютируют в первом месяце осени. К примеру, в Купертино ведут разработку домашнего центра управления с 7-дюймовым дисплеем. Его можно будет использовать для контроля других устройств объединенной домашней экосистемы, для просмотра фото и роликов, для видеозвонков, а также для ознакомления с различной информацией из интернета. Кроме того, будет предусмотрена полная интеграция с обновленной Siri на базе искусственного интеллекта и возможность запуска различных фирменных приложений Apple.