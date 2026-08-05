Власти Ростовской области опровергли слухи о массовом закрытии АЗС

— Такие процедуры — обязательное условие безопасности и эксплуатации любой современной АЗС. Они носят временный характер и, как правило, занимают от нескольких минут до нескольких часов, после чего станция возобновляет работу в полном объеме, — говорится в сообщении в министерстве и энергетики Ростовской области.