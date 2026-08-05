Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростовской области опровергли слухи о массовом закрытии АЗС

Минпромэнерго Ростовской области: сеть АЗС работает в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Информация в сети о массовом закрытии АЗС в Ростовской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в минпромэнерго региона.

— Сеть автозаправочных комплексов на территории Ростовской области работает в штатном режиме, — подчеркивают в министерстве.

Власти поясняют, что кратковременные перерывы в работе отдельных заправок — обычные рабочие моменты. Периодически проводятся плановое техобслуживание, работы на топливных колонках или технологические перерывы для приема бензовозов и слива топлива.

— Такие процедуры — обязательное условие безопасности и эксплуатации любой современной АЗС. Они носят временный характер и, как правило, занимают от нескольких минут до нескольких часов, после чего станция возобновляет работу в полном объеме, — говорится в сообщении в министерстве и энергетики Ростовской области.

Жителей Дона попросили доверять только официальным источникам информации.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.