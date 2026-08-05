Власти Ростовской области опровергли слухи о массовом закрытии АЗС

Информация в сети о массовом закрытии АЗС в Ростовской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в минпромэнерго региона.
— Сеть автозаправочных комплексов на территории Ростовской области работает в штатном режиме, — подчеркивают в министерстве.
Власти поясняют, что кратковременные перерывы в работе отдельных заправок — обычные рабочие моменты. Периодически проводятся плановое техобслуживание, работы на топливных колонках или технологические перерывы для приема бензовозов и слива топлива.
— Такие процедуры — обязательное условие безопасности и эксплуатации любой современной АЗС. Они носят временный характер и, как правило, занимают от нескольких минут до нескольких часов, после чего станция возобновляет работу в полном объеме, — говорится в сообщении в министерстве и энергетики Ростовской области.
Жителей Дона попросили доверять только официальным источникам информации.
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