Последний пик летней жары в Нижнем Новгороде ожидается 7 августа

По данным метеорологов, в пятницу ещё сохранится жаркая погода — столбики термометров в Нижнем Новгороде могут подняться до +31… +33 °C, ветер будет слабым, осадков не ожидается. Однако уже в субботу характер погоды начнёт меняться: температура опустится до +26… +28 °C, усилится северо‑западный ветер, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье жара окончательно отступит — температура составит +22… +24 °C, вероятны осадки и облачность.