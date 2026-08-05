Последний пик летней жары в Нижнем Новгороде ожидается 7 августа

Пятница, 7 августа, может стать последним по-настоящему жарким днём лета. Синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры уже на выходных. Об этом сообщают данные сервиса «Яндекс Погода».
По данным метеорологов, в пятницу ещё сохранится жаркая погода — столбики термометров в Нижнем Новгороде могут подняться до +31… +33 °C, ветер будет слабым, осадков не ожидается. Однако уже в субботу характер погоды начнёт меняться: температура опустится до +26… +28 °C, усилится северо‑западный ветер, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье жара окончательно отступит — температура составит +22… +24 °C, вероятны осадки и облачность.
Специалисты отмечают, что такой переход — типичная картина для завершения летнего сезона: резкое ослабление антициклона приводит к притоку более прохладного воздуха и увеличению облачности. Если прогноз оправдается, эта пятница действительно станет финальным аккордом аномально тёплого лета.
Ранее сообщалось, что жара до +30°C и дожди придут в Нижегородскую область на этой неделе.