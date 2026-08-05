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Что произошло в Гомеле, где военные задержали мужчину, ранившего ножом двух человек

Что произошло в Гомеле, где мужчина ранил двух человек ножом.

Источник: Комсомольская правда

Что произошло в Гомеле, где мужчина ранил двух человек ножом. Подробности БелТА озвучили во внутренних войсках Министерства внутренних дел.

Во время несения службы к военнослужащим войсковой части 5525 обратился мужчина с телесными повреждениями: резаными ранами и ссадинами. По словам белоруса, в соседнем доме неизвестный избил и порезал его, а также еще одного человека.

Приехав по указанному адресу, военные заметили второго потерпевшего, у которого были похожие травмы. Мужчина жаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую помощь.

Спустя некоторое время из подъезда дома вышел подозреваемый. Он заявил военным, что якобы оборонялся ножом и выбросил его из окна своей квартиры, расположенной на 12-м этаже. Версия показалась неубедительной, фигуранта задержали.

Нож удалось найти. Задержанного мужчину передали в районный отдел внутренних дел. В отношении него заведено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

Ранее милиция задержала белоруса, который делал ремонт в квартире.

Тем временем в Беларуси ОМОН задержал мать с ребенком, каждому из которых грозит до 15 лет тюрьмы.

Вместе с тем СК завершил расследование дела серийного маньяка- «лифтера», орудовавшего в 1990-х в трех областях Беларуси — ему может грозить смертная казнь: «Жертв не выбирал, они “сами попадались”.