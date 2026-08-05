В Госдуме назвали заказчика покушения на создателя дрона «Упырь»

Парламентарий прямо указал на организатора преступления. «Адрес известен. Понятно, что инициатор этого — [президент Украины] Владимир Зеленский, который объявил террористическую войну и не скрывает этого. Должна ответить вся цепочка от исполнителя до заказчика. Я думаю, что и Зеленский в конечном итоге ответит за такие вещи, это будет ему предъявлено как обвинение», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Колесник провел параллель между положением работников оборонки и военных на передовой. По его словам, за первыми ведется самая настоящая охота, что ставит их в один ряд с теми, кто находится на линии боевого соприкосновения. Депутат настаивает на выделении отдельного финансирования не только для физической охраны объектов, но и для профилактической работы, включая агентурную деятельность.
«Безопасность — это самое главное, все остальное не имеет смысла. Нужны для этого деньги — значит, надо дополнительно выделять. Если туристические объекты будут упакованы, а безопасность не обеспечена, какой в них смысл? Вот жизнь доказывает, что это так», — резюмировал Колесник.
Покушение произошло вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом. Взорвался Mercedes, в салоне которого находился 35-летний гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук. Именно это предприятие выпускает дроны «Упырь», а сам Ткачук является их разработчиком. Он также ведет канал «Повернутые на войне».
Позднее стало известно, что под машиной сработало заложенное взрывное устройство. От полученных травм на месте погиб водитель, выполнявший функции охранника. Ткачук выжил, но попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Автомобиль полностью уничтожен огнем.