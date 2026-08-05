В Госдуме назвали заказчика покушения на создателя дрона «Упырь»

Колесник провел параллель между положением работников оборонки и военных на передовой. По его словам, за первыми ведется самая настоящая охота, что ставит их в один ряд с теми, кто находится на линии боевого соприкосновения. Депутат настаивает на выделении отдельного финансирования не только для физической охраны объектов, но и для профилактической работы, включая агентурную деятельность.