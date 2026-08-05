Корабль Балтийского флота провёл стрельбы из нового морского комплекса ПВО

Экипаж малого ракетного корабля «Одинцово» Балтийского флота провёл стрельбы в Балтийском море. Во время выхода в море военные поразили морскую цель из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», сообщает в среду, 5 августа, пресс-служба БФ.
В качестве цели использовали малый корабельный щит, который имитировал боевой корабль условного противника. По данным контроля, цель была поражена с высокой точностью.
После этого экипаж отработал уничтожение безэкипажных катеров с помощью крупнокалиберного пулемёта. Кроме стрельб, на корабле прошли учения по борьбе за живучесть, защите от диверсий на незащищённой стоянке и взаимодействию с другими силами флота.
Во время выполнения задач в море соблюдались требования безопасности. За обеспечением стрельб следили корабли и суда обеспечения Балтийского флота.
МРК «Одинцово» стал первым кораблём проекта 22800, оснащённым морским зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М». Он создан на базе сухопутного комплекса «Панцирь-С» и предназначен для защиты кораблей от воздушных и морских угроз.
Ракетный катер Балтийского флота «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит».