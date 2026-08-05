Врачи Прикамья рассказали почему материнское молоко так важно для малыша и мамы

— меньше нервничать и больше отдыхать — стресс снижает выработку гормона окситоцина, который отвечает за выделение молока; — кормить малыша по требованию и не ограничивать продолжительность кормления; — не пропускать ночные кормления, так как именно ночью активно вырабатывается пролактин, влияющий на количество молока; — следить за правильным прикладыванием ребенка к груди — малыш должен захватывать не только сосок, но и ареолу; — если после кормления грудь остается переполненной, можно сцедить остатки молока. Это поможет поддерживать лактацию и избежать дискомфорта.