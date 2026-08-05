Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна дата продажи билетов на фестиваль Спивакова в Перми

Фестиваль пройдёт с 23 по 27 октября.

Дата начала продажи билетов на XVII фестиваль Владимира Спивакова (12+) в Перми стала известна, сообщила пресс-служба Пермской краевой филармонии.

Билеты начнут продавать 10 августа в 15:00 по местному времени. Причём продажа откроется только на официальном сайте филармонии.

Фестиваль по традиции пройдёт в Большом зале филармонии с 23 по 27 октября. В течение пяти дней любителей музыки ждут пять уникальных концертов. Помимо маэстро Владимира Спивакова на сцене будут Национальный филармонический оркестр России, пианисты Владимир Вишневский и Екатерина Мечетина, тенор Иван Гынгазов, баритон Игорь Подоплелов, сопрано Анна Аглатова и другие исполнители.

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» появился в Москве 25 лет назад. До 2010 года он проходил только в столице, а с 2010-го площадкой его проведения стала и Пермь. С тех пор этот фестиваль проходит в Перми ежегодно.