Стала известна дата продажи билетов на фестиваль Спивакова в Перми

Дата начала продажи билетов на XVII фестиваль Владимира Спивакова (12+) в Перми стала известна, сообщила пресс-служба Пермской краевой филармонии.
Билеты начнут продавать 10 августа в 15:00 по местному времени. Причём продажа откроется только на официальном сайте филармонии.
Фестиваль по традиции пройдёт в Большом зале филармонии с 23 по 27 октября. В течение пяти дней любителей музыки ждут пять уникальных концертов. Помимо маэстро Владимира Спивакова на сцене будут Национальный филармонический оркестр России, пианисты Владимир Вишневский и Екатерина Мечетина, тенор Иван Гынгазов, баритон Игорь Подоплелов, сопрано Анна Аглатова и другие исполнители.
Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» появился в Москве 25 лет назад. До 2010 года он проходил только в столице, а с 2010-го площадкой его проведения стала и Пермь. С тех пор этот фестиваль проходит в Перми ежегодно.