В Тюмени запустили конкурс зрительских рецензий на фильмы про экологию

Конкурс зрительских рецензий «Ноль плюс. Эковзгляд», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», стартовал в Тюмени. Об этом сообщили в городской администрации.
До 23 сентября жители Тюменской области могут оставить рецензии о фильмах из специальной экологической коллекции онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс». Один участник — одна работа по одному фильму. Использование ИИ, плагиат и готовые тексты строго запрещены. Работы необходимо отправить через специальную онлайн-форму.
Лучшие авторы будут определены в пяти возрастных категориях: дошкольники и их родители, младшая школа, средняя школа, старшая школа, взрослые. Оценивать работы будет профессиональное жюри с представителями из сфер кино, экологии и литературы.
Победители и призеры во всех категориях получат дипломы и памятные подарки, а их работы будут опубликованы на ресурсах организаторов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.