Ростовский облсуд утвердил приговор за похищение и вымогательство

Из материалов дела следует, что в начале мая 2025 года фигуранты под надуманным предлогом похитили потерпевшего на территории Батайска, вывезли его в лес на окраине города, наносили множественные удары и, удерживая жертву, требовали перевода денег через мобильное приложение. Поскольку банковский перевод оказался невозможен, осужденные доставляли потерпевшего к различным банкоматам в Батайске, где под угрозой насилия добились передачи 195 тыс. руб.