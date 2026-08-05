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Ростовский облсуд утвердил приговор за похищение и вымогательство

Ростовский областной суд утвердил приговор Батайского городского суда двум фигурантам дела о похищении и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Источник: Коммерсантъ

Ростовский областной суд утвердил приговор Батайского городского суда двум фигурантам дела о похищении и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Из материалов дела следует, что в начале мая 2025 года фигуранты под надуманным предлогом похитили потерпевшего на территории Батайска, вывезли его в лес на окраине города, наносили множественные удары и, удерживая жертву, требовали перевода денег через мобильное приложение. Поскольку банковский перевод оказался невозможен, осужденные доставляли потерпевшего к различным банкоматам в Батайске, где под угрозой насилия добились передачи 195 тыс. руб.

Подсудимые вину не признали и выдвигали различные версии произошедшего. Тем не менее на основании совокупности доказательств суд вынес обвинительный приговор: 5 лет и 8 месяцев, а также 5,5 лет колонии строгого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда по итогам рассмотрения апелляционных жалоб защиты признала приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание — справедливым. Приговор вступил в законную силу.