На 7,4% сократилось количество ДТП в Нижегородской области

Число ДТП с участием пьяных водителей уменьшилось почти вдвое — на 47,3% (с 188 до 99). Количество погибших в таких авариях сократилось на 66,7% (с 39 до 13 человек), а пострадавших — на 51,7% (с 267 до 129). Всего за полгода сотрудники Госавтоинспекции выявили и отстранили от управления 4479 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования. В отношении 424 человек, повторно севших за руль пьяными, возбуждены уголовные дела.