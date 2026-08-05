Максимальный размер больничного в России превысил 6,8 тысячи рублей в день

В текущем году максимальная сумма дневного пособия по больничному листу составляет 6 827,4 рубля, о чём сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные Социального фонда России. Минимальная дневная выплата варьируется от 873,97 до 967,61 рубля в зависимости от длительности месяца.
Размер выплаты определяется на основе заработка сотрудника за два года, предшествующих болезни.
Отмечается, что месячная сумма пособия не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в настоящее время составляет 27 093 рубля.
Информацию о статусе больничного листа можно получить на портале госуслуг в разделе, посвященном здоровью.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что во время отпуска можно оформлять больничный. При этом больничный можно открыть на срок вплоть до 1 года.