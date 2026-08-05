Ученые обнаружили плотоядное растение — конкурента венериной мухоловки

Еще в 1875 году натуралист Чарльз Дарвин предположил, что два европейских вида камнеломки могут быть хищными растениями. Он заметил у них липкие волоски и насекомых, которые иногда попадали в эти волоски, но экспериментально доказать свою гипотезу не смог. Камнеломка канделябровая относится к другому виду из этой же ботанической пары и является близкой родственницей тех растений, которые изучал Дарвин, но у нее есть точно такие же волоски, которые привлекают насекомых.