Ученые обнаружили плотоядное растение — конкурента венериной мухоловки

Международная команда ученых доказала, что растение камнеломка канделябровая ловит и поедает насекомых. Еще в 1875 году Чарльз Дарвин предположил, что это растение может быть плотоядным. Теперь исследователи подтвердили это свойство у вида с гор на юго-западе Китая, сообщает Reuters со ссылкой на статью, опубликованную в Nature Communications.
Растение носит научное название Saxifraga candelabrum и входит в отряд Saxifragales — большую ботаническую группу, в которую входят более 2000 видов растений. До этого исследования ни один вид из данного отряда не носил статус хищного — камнеломка канделябровая стала первым видом, который ученые официально признали плотоядным.
Камнеломка канделябровая растет на бедных питательными веществами скалах Цинхай-Тибетского нагорья и в горах Хэндуань — на высоте от 2,5 тыс. до 3,3 тыс. м. Стебли и листья растения покрывают липкие красноватые железистые волоски, и именно с их помощью оно ловит мелких насекомых.
Большинство хищных растений живут в болотах и на заболоченных территориях, крайне скудных с точки зрения питательных веществ. К таким видам относятся знаменитые плотоядные растения — венерина мухоловка, саррацения и росянка. Они ловят добычу именно для того, чтобы восполнить нехватку необходимых элементов. При этом растение получает статус хищного только при одном условии: оно должно не просто случайно ловить насекомых, а поглощать из них питательные вещества и иметь специальные приспособления для привлечения жертвы, ее поимки, переваривания и усвоения.
Еще в 1875 году натуралист Чарльз Дарвин предположил, что два европейских вида камнеломки могут быть хищными растениями. Он заметил у них липкие волоски и насекомых, которые иногда попадали в эти волоски, но экспериментально доказать свою гипотезу не смог. Камнеломка канделябровая относится к другому виду из этой же ботанической пары и является близкой родственницей тех растений, которые изучал Дарвин, но у нее есть точно такие же волоски, которые привлекают насекомых.
Руководитель исследования, профессор Куньминского института ботаники Китайской академии наук Ханг Сунь, отмечает, что команда провела множество тестов с этим растением и в итоге подтвердила: оно действительно питается насекомыми. Это доказывает правильность гипотезы Дарвина и еще раз подчеркивает точность научных суждений английского натуралиста.
Чтобы проверить гипотезу, ученые использовали плодовых мушек, которых предварительно выращивали на пище с добавлением стабильной формы азота. Ханг Сунь пояснил, что азот необходим растениям для роста, а большинство хищных видов обитают в местах с низким его содержанием и получают этот элемент только за счет поимки и переваривания насекомых. После того как мухи попадали на липкие волоски камнеломки, исследователи отслеживали путь азота внутри растения.
«Азот в конечном итоге распространяется по всем тканям растения. Этого не произошло бы, если бы он не усваивался растением», — отметил ботаник и соавтор исследования Дуглас Солтис из Университета Флориды и Музея естественной истории Флориды.
Самый высокий уровень азота из добычи специалисты обнаружили именно в цветках, а этот вид цветет лишь один раз за весь жизненный цикл. Солтис отметил, что растению эти вещества нужны прежде всего для размножения, ведь именно размножение является ключом к выживанию вида. Кроме того, полевые эксперименты показали, что запах цветов играет важную роль в привлечении насекомых к цветкам. В железистых волосках растения была зафиксирована активность пищеварительных ферментов — еще одно доказательство того, что растение способно переваривать добычу.
У охоты на насекомых есть один риск: многие хищные растения зависят от насекомых-опылителей и рискуют поймать в ловушку именно тех гостей, которые нужны им для размножения. Ханг Сунь объяснил, что цветки камнеломки канделябровой опыляют в основном крупные насекомые, например мухи, а такие насекомые легко срываются с липких волосков и не задерживаются на них. В ловушку попадают только гораздо более мелкие насекомые, поэтому растение получает дополнительные питательные вещества и при этом не вредит своим опылителям.
Тысячи новых видов растений.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники Королевских ботанических садов Кью выявили 33 области по всему миру, где может быть как минимум 100 тыс. неизвестных видов растений.
Из них 22 находятся в Азии, включая Суматру и Вьетнам. В Африке обозначили Мадагаскар и Капскую провинцию в ЮАР. В Южной Америке к таким зонам относятся Колумбия, Перу и юго-восточная Бразилия.
При этом анализ показал, что три четверти всех неописанных растений, скорее всего, находятся под угрозой исчезновения. Исследователи полагают, что многие неоткрытые виды могут стать ключом к будущим открытиям — в частности, к новым лекарствам. Из описанных растений под угрозой исчезновения находятся 40−45% видов.
Ведущий автор исследования, доктор Сэмюэл Пиронон, отметил, что сохранение биоразнообразия требует четкого понимания того, какие именно виды необходимо защищать и где они находятся. Он призвал жителей обозначенных территорий обращать внимание на неизвестные виды, фотографировать их и отправлять ученым.
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