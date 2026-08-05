Выработка промышленных предприятий Северной Осетии выросла на 47%

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» помогло промышленным предприятиям Северной Осетии повысить выработку в среднем на 47%. Об этом сообщили в министерстве промышленности и транспорта республики.
На промышленных предприятиях оптимизация рабочих процессов проводилась под управлением специалистов Федерального центра компетенций. Благодаря внедрению бережливых технологий на них также уменьшилось время протекания процессов и снизился уровень незавершенного производства.
Принципы бережливого производства были интегрированы и в систему здравоохранения Северной Осетии. Площадками для реализации федерального проекта стали четыре медицинских учреждения. Совместно с региональным центром компетенций медицинские коллективы реализуют комплекс мер по совершенствованию оказания специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.