В Калининграде провели первую операцию в новом сосудистом центре

В самом западном регионе страны прооперировали первого пациента на новом ангиографе. Современное оборудование установили в Региональном сосудистом центре, который открыли на базе Калининградской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП).
Стоимость новинки составила 130 миллионов рублей, однако больница не заплатила за нее ни копейки. Ангиограф учреждению подарил девелопер, который занимается застройкой острова Октябрьского в Калининграде, в рамках социальных обязательств.
Благодаря аппарату можно быстро проводить точную диагностику и малоинвазивное лечение сосудистых патологий. Теперь хирурги могут оперировать через прокол, забыв о масштабных разрезах.
В больнице рассказали, что установленный комплекс важен при оказании экстренной помощи — при инсультах, острых коронарных синдромах, нарушениях кровотока в сосудах внутренних органов и конечностей. Главное преимущество — это скорость проведения операции, что значительно повышает шансы пациента на восстановление.
«Ангиограф расширит возможности высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается в регионе. Важно, чтобы каждый калининградец, независимо от его места жительства, мог рассчитывать на современные и качественные методы лечения», — прокомментировал министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев.
Для этих целей на базе больницы скорой медицинской помощи создали Региональный сосудистый центр. Для него заблаговременно закупили необходимое оборудование, перестроили существующие кабинеты и подготовили койки. Ангиограф стал частью масштабного технического апгрейда учреждения.
Главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Эдуард Хасаншин рассказал, что алгоритм работы с пациентом отработан до секунды. Как только больного привозят, его сразу отправляют на диагностику и делают эмболизацию (закупоривают кровоточащий сосуд).
В операционную везут только по мере необходимости, если превентивные меры не помогли. Планировка центра в этом помогает: все помещения находятся в шаговой доступности, из-за чего отпала необходимости в лишней беготне по коридорам и лестницам. Ведь каждая секунда при тяжелых случаях инфаркта или инсульта на счету.
«Новый комплекс был жизненно необходим не только для больницы, но и для всей Калининградской области. Сегодня можно смело говорить о том, что это не просто региональный сосудистый центр, а центр сосудистых катастроф», — подчеркнул Эдуард Хасаншин.
Раньше после оказания первой помощи пациентов из БСМП отправляли в областную больницу. Благодаря установке нового ангиографического комплекса врачи могут оперировать пациентов на месте. Мощности центра рассчитаны на прием 30 пациентов в сутки.