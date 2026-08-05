В Калининграде провели первую операцию в новом сосудистом центре

В операционную везут только по мере необходимости, если превентивные меры не помогли. Планировка центра в этом помогает: все помещения находятся в шаговой доступности, из-за чего отпала необходимости в лишней беготне по коридорам и лестницам. Ведь каждая секунда при тяжелых случаях инфаркта или инсульта на счету.