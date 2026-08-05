Белгородский 360-летний дуб признан деревом года в России

Он набрал 13 933 голоса, следует из сообщения организаторов.
Белгородское дерево на 1,5 тысячи голосов обошло занявший второе место чувашский дуб.
Руководству области будет вручен диплом, подтверждающий статус дерева-победителя, а также сертификат на обследование и оздоровительные мероприятия, которые проведут сертифицированные специалисты уровня European Tree Worker из Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».
В конкурсе участвовали 78 деревьев, из них 15 — из регионов из Центральной России.
Тульский «Дуб Малиновой засеки» набрал 2 922 голоса. За «Брянскую сосну» проголосовали 1 441 человека.
Еще семь деревьев набрали более сотни голосов. Орловский «Меркуловский дуб» получил 406 голосов, ивановская «Красновская сосна» — 307, владимирский «Александровский дуб» — 288, курская «Марьинская лиственница» — 263, тверская «Пушкинская сосна» — 193, дуб «Калужский исполин» — 192, смоленский «Ясень Грибоедова» — 171, рязанский «Дуб Пожалостина» — 115.
За воронежский дуб «Свидетель истории» проголосовали 56 человек, за «Липецкий дуб» — 34, за «Костромскую сосну» — 20, за ярославский «Тополь Константина Коровина» — 11, за тамбовскую «Сосну усадьбы Асеевых» — десять.