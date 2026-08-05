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Белгородский 360-летний дуб признан деревом года в России

По итогам конкурса «Российское дерево года» победителем стал 360-летний дуб «Новооскольский великан» из Белгородской области.

Источник: Отдел охраны природных территорий

Он набрал 13 933 голоса, следует из сообщения организаторов.

Белгородское дерево на 1,5 тысячи голосов обошло занявший второе место чувашский дуб.

Руководству области будет вручен диплом, подтверждающий статус дерева-победителя, а также сертификат на обследование и оздоровительные мероприятия, которые проведут сертифицированные специалисты уровня European Tree Worker из Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

В конкурсе участвовали 78 деревьев, из них 15 — из регионов из Центральной России.

Тульский «Дуб Малиновой засеки» набрал 2 922 голоса. За «Брянскую сосну» проголосовали 1 441 человека.

Еще семь деревьев набрали более сотни голосов. Орловский «Меркуловский дуб» получил 406 голосов, ивановская «Красновская сосна» — 307, владимирский «Александровский дуб» — 288, курская «Марьинская лиственница» — 263, тверская «Пушкинская сосна» — 193, дуб «Калужский исполин» — 192, смоленский «Ясень Грибоедова» — 171, рязанский «Дуб Пожалостина» — 115.

За воронежский дуб «Свидетель истории» проголосовали 56 человек, за «Липецкий дуб» — 34, за «Костромскую сосну» — 20, за ярославский «Тополь Константина Коровина» — 11, за тамбовскую «Сосну усадьбы Асеевых» — десять.

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