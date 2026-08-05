Липецкий застройщик Виталий Брычаев строит два новых «музыкальных» дома

ООО СЗ «Сбр-строй» зарегистрировано в Липецке в январе 2023 года, его генеральным директором и единственным учредителем выступает Виталий Брычаев. В 2025 году выручка ООО СЗ «СБР-Строй» составила 92,8 млн руб., чистая прибыль за 2025 год достигла 40,7 млн руб. Господин Брычаев является гендиректором и единственным учредителем липецких ООО «Специализированный застройщик “Сбер-строй”», единственным владельцем застройщика ООО «Капитал-групп» и владельцем 50% ООО СЗ «Сбер-капитал строй». Также в разных долях ему принадлежат ООО «Азбука мед» и «Медика групп».