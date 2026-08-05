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Троичанин нашёл в подвале дома британский пистолет 1906 года

Модель выпускалась до начала Второй мировой войны.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Троицке мужчина при уборке подвала нашёл антикварный пистолет, модель которого выпускалась до начала Второй Мировой войны. Он сдал оружие в полицию, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, находкой оказался самозарядный пистолет Webley&Scott 1906 года выпуска. К старинному оружию также прилагались патроны калибра 7,65. Изъятый предмет направлен на экспертизу.

Полицейские напоминают, что добровольная сдача незаконно хранящегося или найденного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает от уголовной ответственности по статье 222 УК РФ. На территории региона продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие-2026» — граждане могут не только избежать наказания, но и получить денежное вознаграждение.

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