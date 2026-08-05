Кардиолог заверил, что магнитные бури не опасны для здоровых людей

«У людей, страдающих гипертонической болезнью, реакция организма на изменения — стрессовая, поэтому у них повышается давление. И поскольку их давление изначально находится не в лучшем состоянии, скачок будет заметнее всего. Это некритично, но дискомфортно. То же самое с сердечно-сосудистыми заболеваниями: организм попадает в некомфортные условия, это для него стресс, поэтому сердце и сосуды будут реагировать», — заключил Кондрахин.