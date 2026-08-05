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Суд взыскал с владельца счета 135 тыс. рублей за мошенничество в Немане

Неманская городская прокуратура Калининградской области в судебном порядке защитила права местного жителя, пострадавшего от дистанционного мошенничества. В октябре 2023 года мужчина при попытке приобрести оборудование по объявлению в интернете перевел мошенникам 135 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что денежные средства переведены…

Неманская городская прокуратура Калининградской области в судебном порядке защитила права местного жителя, пострадавшего от дистанционного мошенничества. В октябре 2023 года мужчина при попытке приобрести оборудование по объявлению в интернете перевел мошенникам 135 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что денежные средства переведены на счет 22-летнего жителя Курганской области.

По иску прокурора суд взыскал с владельца счета в пользу пострадавшего неосновательное обогащение. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.