В Крыму ввели ограничения на использование генераторов

За нарушение правил эксплуатации предусмотрены штрафы: от 5 до 15 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности, а также санкции за нарушение санитарных норм и порчу общего имущества в МКД. Если нарушение приведет к пожару, отравлению или иным тяжким последствиям, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 219 УК РФ, передает «Крымская газета».