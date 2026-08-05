Самосуд или охрана порядка? Под Волгоградом активисты заставили извиняться на камеру «опасного типа»

Между тем, опубликованный видеоролик вызвал неоднозначную реакцию. Большинство поддерживают действия активистов и благодарят их. В то же время редкие пользователи задаются вопросом, есть ли полномочия на такие действия у активистов и не подменяют ли они полицию в охране общественного порядка? К тому же взрослые мужчины обнародовали сведения о здоровье молодого человека, которые, как известно, запрещены к распространению.