ФНС хочет обанкротить липецкий «Стальсоюз» из-за долга 157 млн рублей

ООО «Стальсоюз» пять раз выступало ответчиком в арбитражных делах, два из которых связаны с банкротством. Одно из них, инициированное УФНС по Липецкой области, находится на стадии прекращения производства. Второе — новый иск Межрайонной ИФНС № 20 по Саратовской области.