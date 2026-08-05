В Самарской области ввели карантин по бешенству животных в поселке Власть Труда

«В радиусе 1 км от очага — поселок Власть Труда, железнодорожная станция Мастрюково и ДПК “Озерный” — объявлены неблагополучным пунктом. В этих зонах запрещено лечение больных животных, ввоз и вывоз восприимчивых животных, охота на них, проведение ярмарок и выставок с участием животных. Исключение — вывоз вакцинированных животных на убой», — говорится в сообщении.