В Самарской области ввели карантин по бешенству животных в поселке Власть Труда

В Самарской области в поселке Власть Труда ввели карантин по бешенству животных. Эпизоотическим очагом признан земельный участок сельского поселения Курумоч Волжского района. Соответствующий указ подписал губернатор 4 августа.
«В радиусе 1 км от очага — поселок Власть Труда, железнодорожная станция Мастрюково и ДПК “Озерный” — объявлены неблагополучным пунктом. В этих зонах запрещено лечение больных животных, ввоз и вывоз восприимчивых животных, охота на них, проведение ярмарок и выставок с участием животных. Исключение — вывоз вакцинированных животных на убой», — говорится в сообщении.
Карантин снимут через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного. Контроль за выполнением указа возложен на комитет ветеринарии Самарской области.