В Воронеже по суду у строительной фирмы забрали земельный участок

Прокуратура потребовала в суде вернуть землю в собственность государства. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с исковыми требованиями прокуратуры Воронежской области и оставил без изменения решение Арбитражного суда, которым признан недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, предназначавшегося для застройки в Воронеже.