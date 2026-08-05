Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже по суду у строительной фирмы забрали земельный участок

Компания хотела незаконно возвести на нем многоэтажный дом.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже строительная фирма приобрела участок с заброшенным строением с намерением построить на его месте многоэтажку. Осуществиться этим планам помешала прокуратура.

Ведомство выяснило, что компания незаконно поменяла вид разрешенного использования земли и изначально не планировала использовать участок по его прямому назначению.

Прокуратура потребовала в суде вернуть землю в собственность государства. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с исковыми требованиями прокуратуры Воронежской области и оставил без изменения решение Арбитражного суда, которым признан недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, предназначавшегося для застройки в Воронеже.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше