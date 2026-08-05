Экс-депутат обжаловал изъятие 164 млн в Волгограде

Бывший депутат Волгоградской областной думы Станислав Коротков обжаловал решение Кировского районного суда об изъятии в доход государства 164,8 млн рублей. Апелляционная жалоба уже зарегистрирована, но дата её рассмотрения пока не назначена.
Кировский райсуд принял решение в пользу прокуратуры в середине июня 2026 года. Суд установил, что Коротков, будучи депутатом на профессиональной постоянной основе, нарушал антикоррупционное законодательство: он фактически руководил деятельностью ООО «Земля Профи», а также контролировал «Компанию СтройИнвест» через своих родственников. Доходы от этих предприятий он не декларировал в полном объёме.
Изначально сумма иска составляла 43,9 миллиона рублей, однако в ходе судебного разбирательства прокуратура увеличила требования до 164,8 миллиона. Суд счёл, что депутат не смог подтвердить законность происхождения этой суммы, и она подлежит обращению в доход государства.
Сам Коротков ранее сложил депутатские полномочия по собственному желанию, однако прокуратура добилась переквалификации основания его отставки: формулировка была изменена на «в связи с нарушением антикоррупционного законодательства». Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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