Экс-депутат обжаловал изъятие 164 млн в Волгограде

Кировский райсуд принял решение в пользу прокуратуры в середине июня 2026 года. Суд установил, что Коротков, будучи депутатом на профессиональной постоянной основе, нарушал антикоррупционное законодательство: он фактически руководил деятельностью ООО «Земля Профи», а также контролировал «Компанию СтройИнвест» через своих родственников. Доходы от этих предприятий он не декларировал в полном объёме.