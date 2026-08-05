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В Госдуме предложили установить единые требования для страховых организаций

В Госдуме предложили раскрывать критерии ограничения доступа к страховым услугам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить для страховых организаций единые требования к раскрытию причин отказа в заключении или продлении договора добровольного страхования.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления для страховых организаций единых требований к раскрытию причин отказа в заключении или продлении договора добровольного страхования, а также существенного ухудшения предлагаемых условий страхования», — сказано в обращении.

Депутаты уточнили, что страховые организации могут размещать в правилах страхования или на официальном сайте основные категории факторов, учитываемых при оценке риска.

По их словам, при принятии решения в отношении конкретного заявителя ему следует направлять краткое уведомление с указанием основной причины отказа или изменения условий, категории использованных сведений и порядка пересмотра решения.

Они также отметили, что, если решение связано со страховой историей, состоянием здоровья, характеристиками имущества или другими персональными сведениями, человеку должна предоставляться возможность уточнить соответствующие данные и представить подтверждающие документы.

Инициативой предусматривается, что раскрытие не должно включать внутренние формулы расчета, программный код и сведения, позволяющие обходить механизмы противодействия страховому мошенничеству.

Также отмечается, что страховщик сохранит право самостоятельно оценивать риск и определять условия добровольного страхования, а гражданин сможет проверить использованные сведения и обратиться за пересмотром решения.

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