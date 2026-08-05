Психолог связала тревогу с желанием не отставать от других

Чтобы справиться с тревогой, психолог порекомендовала научиться оценивать то, что уже сделано, и сравнивать себя с собой в прошлом — это помогает увидеть рост и успокоиться. Также важно жить настоящим: концентрироваться на том, что приносит удовольствие здесь и сейчас, подчеркнула Сурина. Стоит составлять реалистичные планы, чтобы избежать выгорания, и обязательно оставлять время на отдых и расслабление, заключила специалист.