Инвестор о сдвиге сроков открытия гостиницы в Железнодорожном: «Нет только электричества»

«Мы пока на этой мощности сидим. Если одновременно включить холодильники в 21 номере, все вышибет сразу, — добавил Воронин. — Заявку на переключение мы давно подавали. Но энергетики уже на год подключение просрочили. Сейчас нам обещают, что до конца года трансформатор поменяют в поселке».