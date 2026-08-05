Инвестор о сдвиге сроков открытия гостиницы в Железнодорожном: «Нет только электричества»

Срок открытия гостиницы в Железнодорожном, расположенной рядом с бывшим крайсхаусом Гердауена (речь идёт о доме № 4А на Советской улице, которое ранее инвесторы называли будущим апарт-отелем — прим. «Нового Калининграда»), по независящим от инвестор причинам сдвинулся на вторую половину 2026 года. Об этом «Новому Калининграду» рассказал арендатор объекта, гендиректор компании «Бартия» Вячеслав Воронин.
«Там практически все готово, — сообщил Воронин. — Откроемся, как комиссии Службы госохраны ОКН и Фонда поддержки предпринимательства примут объект. Думаю, в этом году это будет, осенью. У нас все готово, только электричества нет от “Россетей”».
Инвестор уточнил, что сейчас здание подключено к сети мощностью 12 кВт, которой не хватит для полноценного функционирования гостиницы.
«Мы пока на этой мощности сидим. Если одновременно включить холодильники в 21 номере, все вышибет сразу, — добавил Воронин. — Заявку на переключение мы давно подавали. Но энергетики уже на год подключение просрочили. Сейчас нам обещают, что до конца года трансформатор поменяют в поселке».
«Новый Калининград» обратился за комментарием в компанию «Россети Янтарь», где пообещали оперативно предоставить информацию по ситуации.
Ранее Вячеслав Воронин сообщал, что не рассматривает здание на Советской в Железнодорожном как самостоятельный объект. По его словам, гостиница будет привязана к санаторию, который разместится в стенах бывшего крайсхауса.
В феврале этого года бизнесмен сообщал «Новому Калининграду», что гостевой дом должен открыться летом 2026 года. На тот момент в здании проходила чистовая отделка.
Напомним, что крайсхаус и здание на Советской улице компания «Бартия» арендовала на 20 лет в августе 2022 года. По договору «вовлечения в хозяйственный оборот» (облвласти выдали на ревитализацию объекта 460 млн рублей, половину из которых — в кредит, а остальное — безвозмездно) крайсхаус должны привести в порядок и «запустить» в течение пяти лет.