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«Нижфарм» ответил на претензии к ректальным свечам

Ранее появилась информация об отсутствии терапевтического эффекта у препарата.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Нижфарм» дала ответ на претензии, поступившие по поводу некачественных ректальных свечей. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал пресека» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Нижфарм».

Минпромторг РФ считает, что у лекарственного препарата серии 50425 мог отсутствовать терапевтический эффект. А причиной этому могло послужить сырье сомнительного качества или допущенные нарушения при производстве продукции.

«Нижфарм» молчать не стал, а дал свой ответ. Представители компании заявили о своей уверенности в качестве производимого препарата.

— Отклонений не выявлено, все компоненты прошли входной контроль перед отправкой на производство, а готовый продукт полностью соответствует нормам, — пишет телеграм-канал со ссылкой на представителей фарм. производителя.

Организация также прокомментировала претензию к отсутствию терапевтического эффекта. По словам представителей, это могло произойти по нескольким причинам: индивидуальные особенности человеческого организма, нарушение хранения препарата и даже неверная постановка диагноза.