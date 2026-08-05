Как волонтеры из Крыма помогают другим регионам

В Крыму более трех лет добровольцы Народного фронта помогают в медицинских учреждениях и на складах, устраняют разрушения, вызванные обстрелами, и помогают людям. Всего за это время в гуманитарных экспедициях приняли участие порядка 2,5 тысячи человек из 72 регионов страны. Команды из Южного федерального округа, включая Крым, Севастополь, Астраханскую и Волгоградскую области, также демонстрируют высокую вовлеченность, рассказывает «Крымская газета».
От Крыма было организовано уже 17 гуманитарных кампаний с участием студентов: они отправлялись в Курскую и Ростовскую области, а также на новые территории.
Одной из наиболее памятных миссий стало восстановление Никольского храма, который понес значительные повреждения в ходе боевых действий. Волонтеры занимались расчисткой масштабных завалов и помогали в восстановлении церкви.
Координатор «Молодежки ОНФ» в Крыму Александр Карданов, подчеркнул, что каждая поездка оказывает глубокое воздействие на мировоззрение студентов, заставляя их на всю жизнь пронести сквозь себя увиденное и встреченных людей. По его словам, в Крыму все участники этих миссий продолжают свою благотворительную деятельность, например, разрабатывают и внедряют проекты для жителей полуострова, но ключевым остается тот факт, что никто не остается безучастным.