Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как волонтеры из Крыма помогают другим регионам

В Крыму более трех лет добровольцы Народного фронта помогают в медицинских учреждениях и на складах, устраняют разрушения, вызванные обстрелами, и помогают людям. Всего за это время в гуманитарных экспедициях приняли участие порядка 2,5 тысячи человек из 72 регионов страны. Команды из Южного федерального округа, включая Крым, Севастополь, Астраханскую и Волгоградскую области, также демонстрируют высокую вовлеченность, рассказывает «Крымская газета».

В Крыму более трех лет добровольцы Народного фронта помогают в медицинских учреждениях и на складах, устраняют разрушения, вызванные обстрелами, и помогают людям. Всего за это время в гуманитарных экспедициях приняли участие порядка 2,5 тысячи человек из 72 регионов страны. Команды из Южного федерального округа, включая Крым, Севастополь, Астраханскую и Волгоградскую области, также демонстрируют высокую вовлеченность, рассказывает «Крымская газета».

От Крыма было организовано уже 17 гуманитарных кампаний с участием студентов: они отправлялись в Курскую и Ростовскую области, а также на новые территории.

Одной из наиболее памятных миссий стало восстановление Никольского храма, который понес значительные повреждения в ходе боевых действий. Волонтеры занимались расчисткой масштабных завалов и помогали в восстановлении церкви.

Координатор «Молодежки ОНФ» в Крыму Александр Карданов, подчеркнул, что каждая поездка оказывает глубокое воздействие на мировоззрение студентов, заставляя их на всю жизнь пронести сквозь себя увиденное и встреченных людей. По его словам, в Крыму все участники этих миссий продолжают свою благотворительную деятельность, например, разрабатывают и внедряют проекты для жителей полуострова, но ключевым остается тот факт, что никто не остается безучастным.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше