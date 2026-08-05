Как волонтеры из Крыма помогают другим регионам

Координатор «Молодежки ОНФ» в Крыму Александр Карданов, подчеркнул, что каждая поездка оказывает глубокое воздействие на мировоззрение студентов, заставляя их на всю жизнь пронести сквозь себя увиденное и встреченных людей. По его словам, в Крыму все участники этих миссий продолжают свою благотворительную деятельность, например, разрабатывают и внедряют проекты для жителей полуострова, но ключевым остается тот факт, что никто не остается безучастным.