Экс-чиновнице скостили срок

Приговор основной группе обвиняемых по делу был оглашен в апреле 2026 года Октябрьским районным судом Ростова-на-Дону. Экс-судья Шахтинского городского суда Сергей Шам был приговорен к семи годам колонии общего режима и к штрафу 1 млн руб. Еще 13 подсудимых в зависимости от степени участия признаны виновными либо в мошенничестве при получении выплат, либо в покушении на него (ч. 4 ст. 159.2; ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2). Каждому из них назначены условные сроки от полутора до трех лет.