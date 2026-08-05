Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде ж/д переезд на ул. Камской закроют 20 и 21 августа

Водителей заранее предупреждают об ограничениях.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде запланированы работы на ж/д переезде на улице Камской. Проезд через него будет закрыт в обоих направлениях с 22:00 20 августа до 06:00 21 августа, а также с 22:00 21 августа до 06:00 22 августа. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

Также сообщается, что 20 августа с 10:00 до 22:00 движение транспорта через переезд будет осуществляться лишь по одной полосе. Водителей просят учитывать эту информацию.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше