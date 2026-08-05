В Калининграде ж/д переезд на ул. Камской закроют 20 и 21 августа

В Калининграде запланированы работы на ж/д переезде на улице Камской. Проезд через него будет закрыт в обоих направлениях с 22:00 20 августа до 06:00 21 августа, а также с 22:00 21 августа до 06:00 22 августа. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
Также сообщается, что 20 августа с 10:00 до 22:00 движение транспорта через переезд будет осуществляться лишь по одной полосе. Водителей просят учитывать эту информацию.
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