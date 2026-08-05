Игроки калининградского «Локомотива» выйдут за Россию в матчах с Сербией

Волейболистки калининградского «Локомотива» Дарья Киселёва и Ирина Капустина сыграют за сборную России в товарищеских матчах против Сербии. Об этом «Клопс» сообщили в клубе.
Первая встреча пройдёт в среду, 5 августа, в сербском городе Уб — примерно в 50 км от Белграда. Команды Константина Ушакова и Зорана Терзича (возглавляет местную сборную) проведут матч в закрытом режиме. Начало — в 19:00 по калининградскому времени.
Вторая игра России и Сербии состоится в пятницу, 7 августа. Её уже планируют провести со зрителями. Начало снова в 19:00.
В составе российской команды выйдут не только действующие игроки «Локомотива». В сборной также есть несколько бывших волейболисток калининградского клуба.
На фоне этих матчей появилась и важная международная новость. Федерация волейбола сообщила, что продолжает разрабатывать план возвращения наших команд на различные мировые турниры. FIVB подтвердила: мужская и женская сборные России должны принять участие в Лиге наций 2027 года как команды с наивысшим рейтингом среди ранее не квалифицировавшихся.
Для этого состав Лиги наций в 2027 году в порядке исключения расширят с 18 до 19 команд. Помимо России это позволит сыграть женской сборной Словении, которая получила право на участие по рейтингу.
Сейчас FIVB пересматривает формат турнира с учётом расширения. Информацию обещают предоставить позже.
Вера Костючик уже готовится вместе со сборной Беларуси к матчам против Азербайджана в Баку. Ещё одна представительница «Локомотива», Евгения Тинникова, начала тренировки в составе коллектива белорусских спортсменок до 20 лет.