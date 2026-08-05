Асфальт поплывет: в Волгограде воздух раскалится до 39 градусов

Волгоградцам стоит приготовиться к тяжелым суткам: регион накрывает опасная волна аномального зноя. Удушающее пекло наберет силу 6 августа 2026 года, а к 7 августа термометры в районах покажут 39 градусов в тени. В самом Волгограде воздух раскалится до 38 градусов.
Если верить данным «Фобос» — на регион надвигается раскаленный Азорский антициклон, тот самый, что иссушил реки в Европе. Огромный массив раскаленного воздуха смещается к Волге со скоростью полтысячи километров в сутки. Осадков и спасительной прохлады ждать не стоит.
Самыми тяжелыми днями станут пятница и суббота: дневная температура не опустится ниже 37 градусов. Волгоградцам советуют не выходить на солнце без воды и избегать душного транспорта.
Ранее сообщалось о солнечном затмении, которое ожидается 12 августа.