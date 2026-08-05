Асфальт поплывет: в Волгограде воздух раскалится до 39 градусов

Если верить данным «Фобос» — на регион надвигается раскаленный Азорский антициклон, тот самый, что иссушил реки в Европе. Огромный массив раскаленного воздуха смещается к Волге со скоростью полтысячи километров в сутки. Осадков и спасительной прохлады ждать не стоит.