Вслед за Москвой: Нижегородская область наращивает парк электротранспорта

В Москве дан старт работе юбилейного 3000-го электробуса российского производства. Машина, собранная на столичной заводской площадке ПАО «КАМАЗ» в Сокольниках, вышла на маршрут № 119, который соединяет Киевский вокзал со станцией метро «Нагорная». Москва продолжает реализацию крупнейшей в России программы электрификации наземного транспорта. С 2018 года Мосгортранс получил 3000 современных электробусов отечественного производства, которые обслуживают более 300 маршрутов. Ежедневно в будние дни московские электробусы перевозят более 1,2 миллиона пассажиров, а общее количество поездок на этом виде транспорта с 2018 года превысило 1,1 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
«Поздравляю с заслуженной наградой замечательное предприятие “Мосгортранс” — с почетным знаком “За успехи в труде”. Действительно, эта награда заслуженная. Замечательный коллектив, который обслуживает в сутки около четырех миллионов пассажиров. Обслуживает надежно и комфортно. Более того, предприятие стало одним из самых экологичных не только в нашей стране, но и одним из лучших в этом направлении в мире. Три тысячи электробусов перевозят огромное количество пассажиров, делают воздух чище и город комфортнее. Отдельное спасибо производителям этого замечательного вида транспорта, предприятиям “ГАЗ” и “КамАЗ”, с которыми мы вместе создаем продукцию такого высокого мирового уровня», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии.
Московская программа обновления подвижного состава оказывает значительное влияние на экономику регионов. Благодаря столичному заказу по всей России создано свыше 275 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. С 2016 года Москва передала 3243 автобуса в 52 региона страны, включая Нижегородскую область. Нижегородская область активно развивает электротранспорт в рамках регионального проекта «Развитие общественного транспорта», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».
С 2022 года в регионе реализуется комплексная программа развития электротранспорта, по которой уже приобретено 120 электробусов и 165 трамваев. Кроме того, в период с 2019 по 2022 год из Москвы в регион поступило 56 трамваев и 70 троллейбусов. Это позволило существенно обновить подвижной состав в Нижнем Новгороде и других городах области, повысив комфорт и доступность общественного транспорта для жителей.
«В Нижнем Новгороде в последние годы идет масштабная модернизация электротранспорта — это один из крупнейших проектов в России по обновлению городской транспортной инфраструктуры. Идет реконструкция трамвайных путей: из запланированных 149,3 км уже обновлено 107 км. Это позволяет увеличить скорость движения трамваев и сделать поездки более комфортными. Для электробусов активно развивается зарядная инфраструктура, а в городе в целом создаются условия для перехода на электромобили. Сейчас в Нижнем Новгороде работает крупнейший парк электротакси в России — более 420 электромобилей. До конца года ожидается поставка еще 300 машин, что доведет их число до 720. Чтобы снизить нагрузку на экологию, развивается метро и строится новая линия канатной дороги. Также есть планы по обновлению троллейбусного сообщения. Это не просто следование трендам — это осознанный переход на экологичный транспорт. При этом опыт Москвы и других городов активно используется в этой масштабной работе», — рассказал председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов.
В производственной кооперации задействованы нижегородские предприятия. Среди них — ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод), один из ключевых производителей электробусов в России. Также в регионе налажен выпуск собственных электробусов и трамваев «МиНиН» на совместном российско-белорусском предприятии «Нижэкотранс» в Ворсме.
«Развитие электротранспорта в Нижегородской области идет планомерно и системно. Эта тема является одной из ключевых в работе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания, где я работаю заместителем председателя. Благодаря федеральной поддержке и совместной работе с Москвой мы не только обновляем парк, но и создаем новые производства, рабочие места, повышаем качество жизни людей. Московский опыт, который отвечает мировым стандартам, для нас — важный ориентир, и мы активно используем его для модернизации нашего электротранспорта», — пояснил заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Рустам Досаев.
«Единая Россия» продолжает инициировать проекты по развитию сети и увеличению количества экологически чистого общественного транспорта. Развитие электротранспорта в столице задает ориентир для всей страны: как обновлять парк, выстраивать эксплуатацию и повышать качество городских перевозок, сохраняя при этом окружающую среду. Замена одного автобуса на электробус позволяет сократить выбросы углекислого газа примерно на 60 тонн в год. Благодаря переходу на электробусы с 2018 по 2025 год удалось предотвратить выброс в атмосферу около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и примерно 300 тысяч тонн углекислого газа. К 2030 году Москва планирует приобрести более 2,3 тысячи российских электробусов, а их доля в рабочем парке Мосгортранса превысит 85 процентов.