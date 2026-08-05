Губернатор Ленобласти сообщил об улучшении ситуации с бензином

В Ленинградской области большинство заправок сняли ограничения на продажу дизельного топлива и увеличили лимит на отпуск бензина. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, почти все АЗС подняли лимит с 20 до 30 литров, а некоторые компании даже планировали снять его совсем.