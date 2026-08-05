Обманутая мошенниками москвичка подожгла квартиру во время визита приставов

После продажи квартиры мошенники вновь вышли с ней на связь. Они убедили женщину, что ~вернуть жилье можно, если совершить поджог военкомата~. В октябре 2022 года Иванова бросила бутылки с зажигательной смесью в здание Бабушкинского военного комиссариата. Суд признал ее виновной и назначил два года лишения свободы условно. После этого она уволилась из школы.