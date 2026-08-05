Девочка в «маске Бэтмена» танцевала после снятия швов в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в «маске Бэтмена», танцевала и была счастлива, когда ей сняли швы и повязки после заключительной операции в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в частной клинике, где лечится ребенок.