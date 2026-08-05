Имущество экс-вице-мэра Нижнего Штокмана обратили в доход государства

Сам Илья Штокман и его брат Михаил вину не признали. Они настаивали на том, что недвижимость была приобретена задолго до инкриминируемых событий и на законных основаниях, а сам бывший вице‑мэр не участвовал в семейном бизнесе и в определённый период проходил службу в зоне СВО.