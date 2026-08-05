Имущество экс-вице-мэра Нижнего Штокмана обратили в доход государства

Суд обратил в доход государства активы семьи бывшего вице‑мэра Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Нижегородский областной суд подтвердил решение о конфискации в пользу государства 328 миллионов рублей и объектов недвижимости, принадлежащих родственникам бывшего вице‑мэра Ильи Штокмана. Основанием стали выводы прокуратуры о незаконном происхождении средств — они якобы были получены в результате коррупционной схемы с участием экс‑депутата Карима Ибрагимова.
По версии следствия, взятка в размере 55 миллионов рублей за заключение контракта на строительство муниципального жилья была замаскирована под договоры поставки гравия с бетонного завода, подконтрольного семье Штокман. Средства «размыли» в выручке предприятия, а затем легализовали — на них приобрели квартиру и земельные участки, оформив сделки как выдачу займов.
Сам Илья Штокман и его брат Михаил вину не признали. Они настаивали на том, что недвижимость была приобретена задолго до инкриминируемых событий и на законных основаниях, а сам бывший вице‑мэр не участвовал в семейном бизнесе и в определённый период проходил службу в зоне СВО.
Ранее Илья Штокман переоборудовал квартиры в элитный коттедж в Нижнем Новгороде.