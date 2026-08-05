В ГД внесли проект об оплате половины стоимости эвакуации авто

Уточняется также, что государство последовательно принимает меры по созданию стимулов для добросовестных граждан оплачивать штрафы в кратчайший срок и снижать на них фискальную нагрузку, но до сих пор таких мер в отношении стоимости эвакуации автомобилей не принималось.