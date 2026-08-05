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В ГД внесли проект об оплате половины стоимости эвакуации авто

«Новые люди» внесли в ГД проект об оплате половины стоимости эвакуации авто.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается разрешить платить половину стоимости за эвакуацию и хранение авто при оплате в течение 20 дней, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроектом предлагается предоставить людям возможность оплачивать только половину стоимости перемещения и хранения задержанного автомобиля при условии, что штраф, а также сама стоимость перемещения и хранения оплачены в течение 20 дней.

Отмечается, что в настоящее время привлеченные к административной ответственности за некоторые нарушения ПДД могут заплатить только половину штрафа, если сделают это в течение 20 дней с момента его наложения.

Уточняется также, что государство последовательно принимает меры по созданию стимулов для добросовестных граждан оплачивать штрафы в кратчайший срок и снижать на них фискальную нагрузку, но до сих пор таких мер в отношении стоимости эвакуации автомобилей не принималось.

Согласно сопроводительным документам, принятие проекта позволит сэкономить людям миллиарды рублей и создаст стимулы для добросовестных водителей оперативно оплачивать штрафы за эвакуацию автомобилей.

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