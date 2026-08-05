Следователи выясняют подробности гибели подростка на карьере в Кулебаках

Тело 15-летнего подростка достали из карьера в Кулебаках. Трагедия произошла 5 августа, рассказали в следственном управлении Нижегородской области.
По предварительным данным, ребенок отдыхал в водоеме с компанией сверстников. Место для купания не предназначено, взрослых рядом не было. При осмотре тела следов криминала не нашли. Причину смерти установят с помощью судмедэкспертизы.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее после гибели девятилетнего велосипедиста в ДТП в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело.