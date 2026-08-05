В Нижнем Новгороде обсудили, как отстоять свои границы в переписках

Границы стоит обозначить сразу, потому что позднее выражение недовольства может привести к недоумению других людей, ведь они думали, что такой формат вас устраивал, если вы молчали. Например, Ольга предлагает следующие формулировки: «Мне сложно слушать аудио в течение рабочего дня», «Я не могу слушать голосовые в течение дня, поэтому, если что-то важное и нужен мой ответ, лучше пиши текстом — так я точно увижу сообщение и смогу на него отреагировать».