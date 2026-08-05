В Нижнем Новгороде обсудили, как отстоять свои границы в переписках

Голосовыми сообщениями, внезапными звонками, ночными вопросами по работе и открытками можно вывести из себя даже самого спокойного собеседника. О том, как обозначить свои границы в переписке и при этом не испортить отношения, рассказала эксперт по цифровым коммуникациям Ольга Лукинова на лекции в Парке Науки ННГУ в Нижнем Новгороде.
Современные технологии позволяют не превращать каждую неприятную ситуацию в серьезный разговор. Так, можно выключить уведомления рабочих чатов в ночное время и выходные, заблокировать негативно настроенного пользователя, не слушать голосовые сообщения, а расшифровывать их. Если человеку удобнее говорить, а не печатать, то он может использовать функцию голосового ввода.
Нужно ли договариваться о звонке?
Чаще всего конфликты происходят из-за того, что у людей разное отношение к звонкам и мессенджерам. Например, один предпочитает позвонить без предупреждения, а у другого такой неожиданный входящий звонок вызовет стресс. Одни воспринимают переписку как живой разговор, поэтому ждут мгновенный ответ, другие просто читают сообщения, а отвечают на них потом, в удобное время.
В последнее время предварительная договоренность о телефонном разговоре становится нормой цифрового этикета. Лучше всегда написать короткое сообщение «Можно позвонить?» или предложить договориться об удобном времени для созвона. Такой подход не усложняет коммуникацию, а делает ее эффективнее. Однако речь не идет об экстренных ситуациях, требующих срочной помощи.
Зачем пожилые родственники ежедневно делятся открытками?
С одной стороны, ничего плохо в них нет, ведь это просто картинки с пожеланиями доброго утра, цветами, котятами или поздравлением с праздником. С другой стороны, получатель может воспринимать их как спам и информационный шум.
Однако важно понимать, что для пожилых людей открытка — способ напомнить о себе, не беспокоя телефонным звонком. То есть в их глазах это сообщение, например, «я помню о тебе», «я думаю о тебе», «у меня все хорошо». Так, если однажды открытка не придет, значит, что-то случилось.
Кроме того, пожилой человек выбирает открытку персонально каждому с учетом интересов этих адресатов. Осознание причин поступления таких картинок помогает перестать относиться к ним как к нарушению границ.
Как отказаться от голосовых сообщений и не обидеть собеседника?
Что касается аудиосообщений, то с их помощью людям проще и быстрее высказать свою мысль. Однако собеседнику придется искать наушники, прослушивать запись при посторонних или тратить несколько минут на прослушивание информации, которую можно было бы изложить в одном предложении.
Опросы, которые Ольга проводила в 2020 и 2024 годах, показали, что примерно половина участников не хотят отправлять и получать голосовые сообщения, а остальные относятся к такому формату общения положительно или нейтрально. Таким образом, не стоит гадать, как собеседник относится к тому или иному виду сообщений, всегда лучше спросить.
Границы стоит обозначить сразу, потому что позднее выражение недовольства может привести к недоумению других людей, ведь они думали, что такой формат вас устраивал, если вы молчали. Например, Ольга предлагает следующие формулировки: «Мне сложно слушать аудио в течение рабочего дня», «Я не могу слушать голосовые в течение дня, поэтому, если что-то важное и нужен мой ответ, лучше пиши текстом — так я точно увижу сообщение и смогу на него отреагировать».
Ольга советует добавлять маленькие заголовки к голосовым, чтобы собеседник мог заранее знать их содержание и потом быстрее искать в чате нужное аудиосообщение, передает контент-партнер «РГ» «Pravda-nn.ru».
Как установить правила в рабочем чате?
Достаточно острым является вопрос цифровых границ в деловом общении. По результатам опроса Ольги, люди тратят на переписки, звонки и видеовстречи от 40 до 60% рабочего времени. Источником стресса становится не сама нагрузка, а неэффективность этих обсуждений.
Так, если есть коллега, который регулярно пишет ночью, то не стоит публично делать ему замечание. Лучше предложите правило для всей команды в чате, начиная со слов «Давайте договоримся».
В итоге с коллегами можно принять решение, что срочные вопросы будут обсуждать по телефону, документы отправлять по почте, а мессенджер оставить для коротких уточнений.
Кроме того, отдельно необходимо обозначить время, в которое можно отправлять сообщения, и обязаны ли коллеги отвечать на них вечером. В таком случае те, кто работает ночью, будут использовать отложенную отправку или функцию доставки без звука.